Apple отбелязва 50-годишнината си с рекордни приходи от 140 млрд. долара

Технологичният гигант Apple ще навлезе в своята 50-та годишнина с рекордни празнични тримесечни резултати от близо 140 милиарда долара приходи – най-високите в историята на компанията. На 12 ноември ще бъдат представени нови продуктови дисплеи в магазините, а скоро ще излязат и актуализациите iOS 26.1 и първата бета версия на iOS 26.2.

2026 година се очертава като ключова за Apple. Компанията ще засили фокуса си върху изкуствения интелект, ще навлезе в сегмента на умните домове и ще представи първия си сгъваем iPhone. Сред основните нови продукти ще бъдат iPhone 17e, iPad Air с чип M4, нов iPad с A18, както и MacBook Air и MacBook Pro с процесори от серията M5. По-късно през годината ще излязат модели с M6 Pro и M6 Max, OLED екрани и по-тънък дизайн.

Apple ще стартира и нова стратегия за умния дом – с умен дисплей и обновен гласов асистент Siri, базиран на AI и модела Google Gemini. Компанията работи и върху собствени 5G модеми, умни очила и нови версии на операционните си системи, които ще бъдат представени през юни на WWDC (Worldwide Developers Conference).

Въпреки позитивните прогнози, Apple е изправена пред предизвикателства – регулаторен натиск, възможни промени в ръководството, силна конкуренция в AI и умните устройства, както и рискове от нови мита.

Юбилейната година ще бъде тест за това дали компанията може да запази темпото и прецизността, които я направиха лидер в технологичния свят.