РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Магдалинчев за доходността във ВСС: 23 хил. лв.? Това не е заплата, а приход!

Боян Магдалинчев

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев не отрича твърденията за получавани от членовете на кадровия орган по над 20 хил. лв. месечно – с уговорката, че това не е заплата и приход. Пред bTV Магдалинчев отказа обаче да го посочи с конкретни числа с друг нелеп мотив – че въпросният приход не бил еднакъв за всички членове на съвета. Същевременно Магдалинчев не оспори направеното в студиото изчисление, че с добавките за прослужено време, годишните бонуси и пари за облекло кадровиците си разпределят по 23 000 лв. на месец за 2024 г.

На последното си заседание ВСС обсъди остра позиция срещу телевизионно интервю с журналиста Слави Ангелов, в което бяха коментирани възнагражденията на неговите членове. Лицемерната сръдня беше изразена на извънредно заседание на пленума на кадровия орган във връзка с поредния раздут проектобюджет на системата – ръст от 18 % за 2026 г., който Министерството на финансите отказва категорично да приеме. Сега Магдалинчев каза, че позицията била смекчена, въпреки че Ангелов отказал да се извини.

Междувременно парламентарната опозиция в лицето на ПП-ДБ внесе законопроект за налагане на таван на годишната премия върху заплатите на членовете на Висшия съдебен съвет и съдебния инспекторат. Бонусът е фиксиран на една основна месечна заплата, като промяната в Закона за съдебната власт е предложена с допълнение в Кодекса на труда. Сега съдебните кадровици си раздават по собствени вътрешни правила до четири заплати „за постигнати резултати“.

Твърде често за отпуснатите бонуси се разбира от обществото впоследствие, заедно с обичайния скандал, когато замесените лица дори вече не заемат съответните постове. Трябва да има ясна регламентация и правила, които да включват таван. Заплатите на ръководителите на органи са достатъчно високи, така че такъв лимит изглежда разумен и ограничителен за прекомерна разточителност. Раздутите и проблемни разходи в държавния бюджет за 2025 г. създават необходимост от подобряване на контрола, разширяване на прозрачността и създаване на стриктни правила“, мотивират се вносителите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени