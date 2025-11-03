Турция намалява покупките на руски петрол, докато САЩ затягат санкциите

Турските петролни рафинерии започнаха да намаляват покупките си на руски суров петрол след като Съединените щати наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании. Вместо това те търсят допълнителни количества от Ирак, Либия, Саудитска Арабия и Казахстан, съобщиха запознати източници.

Ходът идва след като Вашингтон включи в черния списък държавната „Роснефт“ и руския петролен гигант „Лукойл“, което принуди турските компании Turkiye Petrol Rafineleri AS (Tüpraş) и Star Rafineri AS (собственост на азербайджанската SOCAR) да започнат да търсят алтернативни доставки, посочиха източниците, пожелали анонимност заради чувствителността на въпроса.

Турция, която е третият по големина купувач на руски петрол в света, е била подложена на натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп още през септември преди обявяването на новите мерки да ограничи вноса си на петрол от Москва.

Според източниците, правителството в Анкара е решило, че трябва да се присъедини към западните си съюзници в усилията да ограничи покупките на руски петрол, за да увеличи натиска върху Русия и да я подтикне към прекратяване на войната в Украйна.

Въпреки това,

Турция няма възможност и няма планове напълно да спре покупките на руски петрол,

допълниха източниците.

Турските рафинерии все по-активно търсят суров петрол със сходна плътност и състав на руския сорт в съответствие с политиката на страната за диверсификация на енергийните източници, казаха източниците. Те не уточниха колко голям ще бъде спадът на руския внос.

Търговците на петрол все още оценяват въздействието на санкциите върху „Роснефт“ и „Лукойл“.

Има признаци, че някои индийски рафинерии са намалили покупките си, а Китай проявява повишена предпазливост, но администрацията на Тръмп действа внимателно, за да избегне значителен недостиг на доставки.

Турция проявява особен интерес към разширяване на проучвателните дейности на държавната компания TPAO в Либия, която може да се превърне в основен доставчик заедно с Ирак и Казахстан, съобщиха източниците.

Те добавиха, че някои други държави от Африка до Южна Америка също може да увеличат износа си към Турция.

Все още няма доказателства за намаляване на доставките според проследяването на танкерите, което показва, че потокът на руския петрол „Urals“ към Турция дори се е увеличил през октомври спрямо септември.

Все пак, купувачите имат срок до 21 ноември, за да приключат текущите сделки и да останат в съответствие с американските санкции.

