В 47 села на Ямболска област няма да се обменят левове в евро заради липса на пощи

В 47 населени места в Ямболска област няма да се извършва обмяна на левове в евро, тъй като в тях няма пощенски клонове.

Жителите на повечето села, в които няма да се обменят левове не виждат проблем, тъй като в съседните населени места има пощенски клонове, но при възрастни и самотно живеещи притеснения има, обясни кметът на стралджанското село Чарда Валя Симеонова:

„Има хора, които близките им са в чужбина, други не се доверяват на близките си, за тях ще е проблем, за младите- не, близко сме и до града…“, посочи той.

Съществува и рискът от измамници, които да предлагат обмяна по домовете.

„Да, това е възможно, а възрастите хора са доверчиви като малки деца са и е притеснително да не бъдат измамени“, каза още кметът.

Ръководителят на пощенския клон в Ямбол Станка Едрева припомня, че 60 населени места в ямболска област ще може да се обменят пари. В станциите ще могат да се обменят суми до1000 лева, а в определени пощенски клонове – и до 10 000 лв. по заявка на клиента, която ще се изпълнява в срок от три до пет дни:

„Клиентите трябва да бъдат спокойни – всички станции са оборудвани с банкнотни броячи, охранителни камери и СОТ системи. Работим в сътрудничество с полицията и частна охранителна фирма“, увери тя.