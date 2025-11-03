Южна Корея превръща със закон паркингите с над 80 места в соларни електроцентрали

От началото на ноември в Южна Корея влиза в сила нов закон, който задължава всички паркинги с над 80 места да инсталират слънчеви навеси с панели. За разлика от подобни инициативи в САЩ, изискването важи не само за нови, но и за вече съществуващи паркинги.

Министерството на търговията, индустрията и енергетиката обясни, че мярката цели да увеличи използването на възобновяема енергия и да създаде нови работни места. Законът обхваща както обществени, така и частни паркинги и е част от по-широка стратегия за намаляване на въглеродните емисии и стимулиране на зеления преход.

Освен ползите за околната среда, слънчевите навеси ще осигуряват практични удобства – ще пазят автомобилите от дъжд, сняг и жега, ще поддържат вътрешността на колите по-хладна и ще удължават живота на материалите. При електромобилите това ще спомогне и за по-нисък разход на енергия за охлаждане.

Новото правило беше одобрено през септември и влиза в сила до края на месеца, като инсталациите ще започнат незабавно.

Южна Корея дава пример как използването на паркинги за производство на слънчева енергия може да бъде ефективно и полезно. Подобни проекти вече се реализират и в САЩ – в Аризона и Ню Йорк, където слънчевите навеси произвеждат чиста енергия.