Върховният съд няма да спре митата на Тръмп: „Свиквайте с това“ – казват официални лица

Въпреки че Върховният съд с 6:3 консервативното мнозинство често подкрепя Тръмп, сегашното дело е резултат от жалба на администрацията му след като по-ниски съдилища постановиха, че той е превишил правомощията си, използвайки Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 г., за да налага универсални мита.

Ако съдът отмени правото на Тръмп да използва този закон, това ще премахне и неговия любим инструмент за наказване на държави по политически, а не търговски причини – като Бразилия (заради делото срещу Болсонаро) или Индия (заради покупките на руски петрол).

„В продължение на десетилетия нашата страна беше ограбвана и източвана от други държави – приятели и врагове“, заяви Тръмп при въвеждането на новите „реципрочни“ мита през април.

„Реципрочни означава: ако те го правят на нас, ние ще го правим на тях“, добави той.

Тръмп е първият президент, който използва този закон –

обикновено прилаган за санкции срещу враждебни държави – за налагане на мита. Той обяви търговския дефицит от 1.2 трилиона долара през 2024 г. за „национална извънредна ситуация“ и го свърза с кризата с фентанила.

Финансовият министър Скот Бесънт заяви, че очаква съдът да потвърди правото на Тръмп да използва IEEPA. Но дори и да бъде отменено, Белият дом ще се позове на други законови разпоредби. Например, Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който позволява 15% мита за 150 дни, или Раздел 338 от Закона за тарифите от 1930 г., който разрешава мита до 50% за държави, дискриминиращи американския износ.

„Приемете, че те са тук, за да останат“, каза Бесънт. „Ако сте подписали търговска сделка с нас – спазвайте я. Ако сте получили добра сделка – дръжте се за нея.“

Президентът вече използва и други правомощия, като Раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. за защита на сектори, важни за националната сигурност (автомобили, чипове, фармацевтика, авиация и други), както и Раздел 301 за борба с „нелоялни търговски практики“.

„Администрацията разглежда митата като основен стълб на икономическата политика, така че компаниите трябва да се адаптират“, казва търговският юрист Тим Брайтбил от фирмата Wiley Rein. Според Белия дом, вносните такси на Тръмп са довели до сериозни отстъпки от ключови партньори като Япония и Европейския съюз, което според администрацията ще остане в сила независимо от решението на съда.

САЩ вече финализираха споразумения с Виетнам, Малайзия, Тайланд и Камбоджа, фиксиращи налози на 19-20%, а Южна Корея договори 350 милиарда долара инвестиции, срещу които митата върху нейните автомобили падат до 15 процента.

Преговорите с Китай са по-трудни, тъй като Пекин отговаря с ответни мерки

и заплашва да спре износа на редки метали, жизненоважни за американското високотехнологично производство. В резултат двете страни се договориха за временен компромис – намаление на митата върху китайски стоки, свързани с фентанила, и отлагане на нови технологични ограничения срещу обещание Китай да възобнови покупките на американски соя.

Инвеститорите се притесняват, че ако съдът отмени налозите, това може да предизвика сътресения на пазарите, тъй като ще се наложи възстановяване на над 100 милиарда долара, събрани като митнически приходи.

Митата по IEEPA формират основната част от 118-милиардния ръст на приходите от такси през фискалната 2025 г., което помогна леко да се намали бюджетният дефицит до 1.71 трилиона долара.

„Има риск икономиката да се „пристрасти“ към приходите от мита“, предупреждава икономистът Ърни Тедески от Йейл.

Възстановяването на тези средства би било трудно, защото подобен случай няма прецедент в историята на американската митническа служба. Малките компании вероятно дори няма да поискат възстановяване, тъй като процедурата е сложна и продължителна.

Засега повечето вносители поемат митническите такси върху себе си вместо да вдигат цените за клиентите, но това намалява печалбите. Според Oxford Economics, митата са добавили 0.4 процентни пункта към инфлацията през септември, запазвайки я над целта на Федералния резерв.

Глобалните компании вече отчитат над 35 милиарда долара загуби, свързани с митата, през 2025 година.

