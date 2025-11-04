РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще“

Какви са четирите революции, пред които вече се изправя човечеството? Ще надмине ли изкуственият интелект когнитивните и управленските способности на хората? Как геополитиката влияе върху бизнес решенията и развитието на нациите? Отговорите на тези въпроси ще бъдат във фокуса на второто мащабно събитие, с което Американска търговска камара в България отбелязва своята 30-та годишнина – Международната конференция „Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще“, която ще се проведе на 6 ноември в Sofia Event Center.

Основен акцент във форума ще бъде вдъхновяващата лекция на Герд Леонард – световноизвестен футурист, експерт по дигитална етика и бизнес консултант, определян като един от 10-те водещи футуристи в света. Той е автор на пет книги, сред които бестселърът Technology vs. Humanity (2016), преведен на 12 езика. Леонард е изнесъл над 2000 лекции в повече от 70 държави и има глобална аудитория от над 3.5 милиона души. Сред клиентите му са повечето компании от списъка Fortune 500, както и редица правителства и международни организации.

Неговите филми и визуални есета за бъдещето на технологиите, изкуствения интелект и човешкото развитие достигат милиони зрители по целия свят.

По време на събитието гостите ще бъдат потопени в иновативна мултимедийна презентация, включваща видео, анимация и звук, чрез която Леонард ще представи четирите революции, пред които е изправено човечеството.

Конференцията „Визия 2050“ ще обедини експерти, бизнес лидери и международни партньори, за да формулират визията за икономическото и социалното бъдеще на България в следващите три десетилетия.

Форумът ще създаде своеобразна „капсула на времето“, изградена от идеи и послания, които ще очертаят пътя на страната в контекста на глобалните промени.

