РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

OpenAI сключи сделка за 38 млрд. долара с Amazon Web Services

OpenAI сключи сделка за 38 млрд. долара с Amazon Web Services

Технологичният гигнат OpenAI сключи сделка за 38 милиарда долара с Amazon Web Services. Това е поредното от серията споразумения, които стартъпът подписва в надпреварата за осигуряване на изчислителна мощност.

Amazon цели петгодишно споразумение за сателитни интернет услуги във Виетнам

Седемгодишното споразумение, което увеличава общия обем на последните ангажименти на OpenAI до почти 1.5 трилиона долара, ще позволи на компанията незабавно да използва инфраструктурата на AWS – включително чипове на Nvidia – за поддръжка на своите продукти.

OpenAI и Oracle изграждат нов AI кампус "Stargate" в Мичиган

Сделката обвързва още по-тясно създателя на ChatGPT с Amazon, който вече се ангажира да инвестира 8 милиарда долара в конкурентната AI компания Anthropic. Тя също така намалява зависимостта на OpenAI от Microsoft, най-големия ѝ партньор, що се отнася до изчислителни ресурси.

Amazon предоставя облачни отстъпки до 1 млрд. долара на федерални агенции

През тази година OpenAI подписа редица мащабни споразумения с компании като Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom, Google и Samsung.

Тези договори ангажират компанията да изразходва близо 1.5 трилиона долара за изчислителни ресурси, но са структурирани така, че OpenAI плаща на етапи, когато новият капацитет бъде изграден и доставен. Сделките са били договорени основно от малък вътрешен екип в OpenAI без голямо участие на външни консултанти.

Компанията планира амбициозно разширяване на инфраструктурата от центрове за данни с цел да се позиционира в центъра на мрежа от компании, които развиват новото поколение технологии.

Сделките на OpenAI за изчислителни ресурси надхвърлят 1 трилион долара

Главният изпълнителен директор Сам Алтман заяви, че иска от 2030 г. да може да добавя по 1 гигават нов капацитет седмично – количество енергия, съпоставимо с производството на една ядрена електроцентрала.

Експерти поставят под въпрос реалистичността на такъв бърз растеж, както и способността на OpenAI да финансира този мащаб.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени