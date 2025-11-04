OpenAI сключи сделка за 38 млрд. долара с Amazon Web Services

Технологичният гигнат OpenAI сключи сделка за 38 милиарда долара с Amazon Web Services. Това е поредното от серията споразумения, които стартъпът подписва в надпреварата за осигуряване на изчислителна мощност.

Седемгодишното споразумение, което увеличава общия обем на последните ангажименти на OpenAI до почти 1.5 трилиона долара, ще позволи на компанията незабавно да използва инфраструктурата на AWS – включително чипове на Nvidia – за поддръжка на своите продукти.

Сделката обвързва още по-тясно създателя на ChatGPT с Amazon, който вече се ангажира да инвестира 8 милиарда долара в конкурентната AI компания Anthropic. Тя също така намалява зависимостта на OpenAI от Microsoft, най-големия ѝ партньор, що се отнася до изчислителни ресурси.

През тази година OpenAI подписа редица мащабни споразумения с компании като Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom, Google и Samsung.

Тези договори ангажират компанията да изразходва близо 1.5 трилиона долара за изчислителни ресурси, но са структурирани така, че OpenAI плаща на етапи, когато новият капацитет бъде изграден и доставен. Сделките са били договорени основно от малък вътрешен екип в OpenAI без голямо участие на външни консултанти.

Компанията планира амбициозно разширяване на инфраструктурата от центрове за данни с цел да се позиционира в центъра на мрежа от компании, които развиват новото поколение технологии.

Главният изпълнителен директор Сам Алтман заяви, че иска от 2030 г. да може да добавя по 1 гигават нов капацитет седмично – количество енергия, съпоставимо с производството на една ядрена електроцентрала.

Експерти поставят под въпрос реалистичността на такъв бърз растеж, както и способността на OpenAI да финансира този мащаб.