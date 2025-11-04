РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Общо 26 години затвор за мъж и жена заради убийство в Гоце Делчев, постанови съда

Окръжният съд в Благоевград лиши от свобода мъж и жена от Гоце Делчев, виновни за извършено убийство на 41-годишен мъж, съобщават от пресцентъра на съда за БТА. Виновният 39-годишен мъж с инициали Н. С. е осъден на 20 години затвор, докато неговата съучастничка В. А. е осъдена на 6 години затвор. И двамата ще изтърпяват наказанието си при строг режим.  

Престъплението е извършено в нощта на 2 август 2023 г., когато мъжът Н. С. пробол с нож шията на жертвата. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като подсъдимият Н. С. вече е бил осъждан няколко пъти за умишлени престъпления.

Жената е призната за виновна, че е улеснила убийството, като говорила по телефона с жертвата, уговорила срещата и е закарала Н. С. до местопрестъплението.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в София в 15-дневен срок.

