Германия иска сирийските бежанци да се върнат обратно в родината си

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че сирийците вече нямат основания за убежище в Германия, тъй като гражданската война в страната им е приключила. Това е част от засилването на твърдата миграционна политика на консерваторите преди предстоящите избори в провинциите.

Мерц смята, че с края на 14-годишната гражданска война в Сирия, основанията за предоставяне на убежище вече не съществуват за приблизително един милион сирийци, живеещи в неговата страна, предаде Ройтерс. Той обяви, че е поканил сирийския президент Ахмед ал-Шараа за обсъждане на въпроса за връщането им.

Германия от месеци проучва възможността за депортиране на сирийци с криминални досиета. Подобни опити за принудително връщане обаче вероятно ще срещнат трудности. Организацията на обединените нации предупреди, че условията в Сирия в момента не позволяват широкомащабно депортиране, защото около 70% от населението все още разчита на хуманитарна помощ. Това становище беше подкрепено и от германския външен министър Йохан Вадефул.