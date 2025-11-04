Холивудският режисьор Джордж Лукас купи имение в Лондон

Джордж Лукас е закупил имение в Лондон на стойност около 52.3 милиона долара – една от най-скъпите сделки с жилищни имоти във Великобритания за тази година.

Създателят на Star Wars е придобил къщата през септември в престижен район на северозападен Лондон, съобщават запознати с транзакцията източници, които не са упълномощени да я коментират публично. Имотът преди това е принадлежал на високопоставен юрист от лондонското Сити.

Говорителят на Лукас отказа коментар.

Сделката е поредният пример за интереса на богати американци към луксозния жилищен пазар на Лондон,

който преживява спад. Инвеститорът от Силициевата долина Мат Кохлър закупи самостоятелна къща в Нотинг Хил за около 27 милиона долара в края на април, а член на милиардерското семейство зад корпорацията Thomson Reuters се съгласи да купи луксозен лондонски апартамент за приблизително 32 милиона долара по-рано тази година.

Джордж Лукас, който е създател и на филмовата поредица Индиана Джоунс, продаде своята продуцентска компания Lucasfilm на Disney през 2012 г. за 4.1 милиарда долара. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, неговото състояние се оценява на 6.6 милиарда долара.

Тази сделка е един от редките положителни сигнали за пазара на луксозни имоти в Лондон през 2025 г.,

след като увеличението на гербовия данък и премахването на облекчения данъчен статут за свръхбогати чужденци намалиха търсенето. През септември броят на сделките над 5 милиона паунда е бил с 41% по-малък в сравнение със същия месец на миналата година, сочат данни на изследователската компания LonRes. Несигурността около възможни нови данъчни промени преди британския бюджет също е отслабила активността на пазара.

Все пак няколко сделки за имоти на ултрабогати успяха да се откроят въпреки спада – сред тях покупката на имение в Хампстед за 15 милиона долара от нигерийския банкер Рузвелт Огбона.

Американските купувачи изглежда ще осъществят една от най-скъпите продажби на лондонски имот за втора поредна година, след като модният дизайнер Том Форд придоби имение за около 100 милиона долара миналото лято.

