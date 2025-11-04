РЕГИСТРИРАЙ СЕ
35 тона месо с неясен произход са открити при проверка на БАБХ, СДВР, прокуратурата и НАП в София

Близо 35 тона месо с неясен произход са били открити при съвместна проверка на Софийската градска прокуратура (СГП), Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Националната агенция за приходите (НАП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), информират от държавното обвинение пред журналисти, цитирани от БТА.

Акцията се е провела в месопреработвателен цех и две складови помещения в столицата.

Десислава Петрова от СГП посочи, че в цеха са намерени 9 тона месо без необходимите документи, а в единия от складовете са установени още 26 тона, като проверките в другия продължават.

Директорът на СДВР Любомир Николов и инспекторите от БАБХ уточниха, че обектът е запечатан до отстраняването на проблема с нерегламентираното месо.

Директорът на Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП Филипина Тодорова отбеляза, че очаква фирмата да представи изисканите документи в седемдневен срок, след което материалите ще бъдат докладвани на прокуратурата за преценка на евентуални данни за престъпление.

Към момента няма задържани лица, а собственикът на фирмата все още не е установен, като проверката продължава под надзора на столичното обвинение.

