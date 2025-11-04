Жена замразила пари във фризера по заръка на телефонни измамници

Районна прокуратура-Пловдив повдигна обвинения на четирима телефонни измамници, прибрали за броени дни от наивници в Асеновград 31 400 лева и 500 долара. Пострадали във всички тези случаи са жени, изпълнинили чинно указанията на мошениците по схемите за лечение на близък, пострадал при пътнотранспортно произшествие, както и за участие в полицейска операция за задържане на телефонни измамници. Една от жените стигнала дотам да пъхне предварително парите домашния фризер преди да ги предаде, понеже й казали че така нямало да бъдат засечени от специален уред, с който мнимите измамници ги търсели.