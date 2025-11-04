РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Водещите алкохолни производители губят 830 млрд. долара, защото светът пие по-малко

Diageo продаде своя дял от 80.4% в Guinness Ghana на френската винена компания Castel Group за 81 млн. долара

Акциите на най-големите световни производители на бира, вино и спиртни напитки са се обезценили с общо 830 милиарда долара за последните четири години, съобщава „Блумбърг“. Индексът, който следи около 50 публично търгувани компании от сектора, е с 46% под пика си от юни 2021 година.

Основните причини за спада са промяната в навиците на потребителите, нарастващите здравни притеснения и икономическият натиск – от високите лихви и цените на суровините до митата в САЩ и по-слабото търсене в Китай, където дори е въведена забрана за алкохол на официални събития.

Pernod Ricard стартира ново дъщерно дружество в Камбоджа

Акциите на Diageo, Pernod Ricard и Rémy Cointreau са паднали до най-ниските си нива от десетилетие, а Kweichow Moutai се търгува с над 40% под върха си от 2021 година. Според анализатори секторът е подложен на натиск не само заради намаляващите приходи, но и заради висок дълг и чести управленски смени.

bira pivo

Променените навици се отразяват особено сред милениалите и поколението Z, които все повече се насочват към безалкохолни алтернативи. Популярността на звезди като Том Холанд и Кейти Пери, които се отказват от алкохола, както и на лекарства за отслабване като Ozempic и канабис продуктите, ускоряват тенденцията. Проучване на Gallup показва, че алкохолната консумация в САЩ е на най-ниското си ниво от 1939 година.

Фондът Fundsmith се оттегля от Diageo заради медикаментите за отслабване

В отговор производителите лансират нови безалкохолни продукти – Carlsberg пусна сайдер без алкохол, Campari стартира продажби на Crodino в САЩ, а Diageo и Moët Hennessy придобиха дялове в марки като Ritual Zero Proof и French Bloom. Междувременно компании като Diageo, Campari и Rémy Cointreau сменят ръководствата си в опит да се адаптират.

Не всички обаче печелят – Berkshire Hathaway губи около 40% от инвестицията си в Constellation Brands, а Diageo отчита спад от близо 30% през 2025 година.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

