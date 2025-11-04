Дик Чейни, един от най-влиятелните вицепрезиденти в историята на САЩ, си отиде на 84

Дик Чейни, човекът, който стоеше зад решителната военна реакция на САЩ след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. и проправи пътя към непопулярната война в Ирак, почина на 84-годишна възраст.

„Бившият вицепрезидент почина вследствие на усложнения от пневмония и сърдечно-съдови заболявания“, се казва в изявление на семейството, разпространено във вторник сутринта. Съпругата му Лин и дъщерите му Лиз и Мери са били до него в понеделник вечерта, когато е издъхнал.

Като вицепрезидент на Джордж У. Буш от 2001 до 2009 г., Чейни се превърна в символ на непоколебимата решимост да се направи всичко необходимо, за да се предотвратят бъдещи терористични атаки на американска територия. Ветеран от три предишни президентски администрации, включително и като министър на отбраната в управлението на бащата на Буш, той получаваше необичайно голяма свобода и влияние по военните въпроси, които доминираха управлението на Буш. Така Чейни се утвърди като един от най-влиятелните и противоречиви вицепрезиденти в историята на САЩ.

Той встъпи в длъжност с намерението да възстанови силата на американското президентство, която според него била отслабена от Закона за военните правомощия и други ограничения, приети през 70-те години след войната във Виетнам и скандала „Уотъргейт“.

Терористичните атаки на 11 септември 2001 г., при които загинаха около 3 000 души, дадоха нов фокус на неговата дългогодишна политическа мисия – борбата с тероризма и оръжията за масово унищожение.

През живота си Чейни преживя пет инфаркта, започвайки от 1978 г., а през март 2012 г., след 20 месеца чакане в листата за трансплантация, получи ново сърце.

