Дилър и клиенти бяха спипани в сделка за дрога в Кюстендил

Трима души бяха задържани от служители на Областната дирекция на МВР- Кюстендил по време на сделка за дрога, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. Задържани са 20-годишен дилър, 19-годишен клиент и 16-годишно момиче. От клиента е иззета опаковка с марихуана, а от непълнолетното момиче – опаковка с бяло прахообразно вещество и амфетамин на бучки.

При последвалите процесуални действия в жилището на дилъра са открити и иззети електронна везна, гриндер (мелница) и две торбички спейсбек.

Досъдебно производство е образувано, а прокуратурата е уведомена за случая. Всички задържани са кюстендилци.