Фирмата за био храни „Смарт Органик“ с рекордни приходи за октомври от 14.1 млн. лв.

„Смарт Органик“ АД реализира рекордни консолидирани приходи от продажби през октомври – малко над 14.1 млн. лв. по предварителни данни, което е ръст от 50% спрямо октомври 2024 г., показват предварителните данни от фирмата за производство на био храни.

Принос за това имат новите мощности в Божурище, които за първи месец осигуриха значителни приходи. Продадената продукция от двете нови линии – за вафли и за шоколадови изделия – са за около 2.3 млн. лева. Заедно с преместената от Княжево в Божурище линия за тахани и спредове, паричните постъпления от новата фабрика възлизат на 3.3 млн. лв. за октомври.

Силният резултат затвърждава ускоряващия се растеж на компанията през годината.

За първото тримесечие ръстът на консолидираните приходи беше 31%, за второто – 29%, за третото – 39%, а за октомври 50 процента.

„Очакваме високите приходи да окажат положително влияние и на маржа на печалба на компанията, който бе по-нисък от обичайното през първата половина на годината“, отбелязват от фирмата. Причината за това са редица еднократни разходи по инсталацията и тестове на новите линии, както и фиксираните разходи на новата фабрика (основно за персонал и гориво за генераторите) в комбинация с липсата на приходи от нея.

В повече детайли,

приходите от продажби се разделят на 83% за производство, което е и основната дейност на компанията,

9% идват от продукти на външни брандове и 8% от продажба на суровини.

„Смарт Органик“ бележи ръст в основните фокусни пазари, като с най-голям дял към днешна дата е DACH* (56%), следван от България (33%) и Румъния (6%).

Относно продуктовите категории, с най-големи дялове са барове и курабийки (21.5%), следвани от шоколадовите изделия (20.4%), продукти за готвене (19%) и тахани и спредове (14%). Допълнително, 90% от продажбите са от B2B клиенти, а 10% са от B2C, като от тях 6% идват от онлайн продажби, а 4% от собствени магазини „Зелен“.

През първата половина на тази година книжата на производителят на био храни поскъпваха на „Българска фондова борса“, но след това загубиха част от стойността си. В момента тези акции се търгуват по 28.80 лева за един брой. А това оценява дружеството на над 326 млн. лева пазарна капитализация.

„Смарт органик“ разпредели и дивидент за акционерите си от печалбата за 2024 година. Всеки от тях получи по 0.24 лева за една акция.

*DACH е акроним за трите държави, където немският е езикът на мнозинство: Deutschland (Германия), Австрия и CH (Confoederatio Helvetica, което е латинското наименование за Швейцария). Терминът често се използва за обозначаване на този икономически мощен регион на Централна Европа за бизнес, културни и други анализи.