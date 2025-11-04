Microsoft инвестира над 7.9 млрд. долара в ОАЕ, за да ускори AI развитието на региона

Технологичният гигнат Microsoft ще инвестира над 7.9 милиарда долара в следващите четири години в центрове за данни, облачни услуги и служители в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да подкрепи амбицията на страната да се превърне в глобален технологичен център.

Президентът на Microsoft Брад Смит обяви ангажимента в столицата Абу Даби, като подчерта, че средствата ще се използват за реални инвестиции в страната, а не за набиране на капитал. Компанията планира да утрои броя на чиповете на Nvidia, с които разполага в ОАЕ, след като получи одобрение от правителството на САЩ за доставка на такива AI процесори.

Общите инвестиции на Microsoft в периода 2023-2029 г. ще достигнат 15.2 милиарда долара, като над 5.5 милиарда ще бъдат насочени към изграждане на облачна и AI инфраструктура между 2026 и 2029 г., а още 2.4 милиарда – за оперативни разходи и нови работни места.

Компанията вече има около 1000 инженери в ОАЕ и откри AI лаборатория в страната. В началото на 2024 г. Microsoft вложи 1.5 милиарда долара в местната фирма G42, занимаваща се с киберсигурност и облачни услуги, а OpenAI – подкрепяна от Microsoft – избра ОАЕ за първия си „Stargate“ център за данни извън САЩ.

Американските власти внимателно наблюдават разполагането на напреднали технологии в региона заради рискове от изтичане на технологии към Китай, но Microsoft увери, че всички операции отговарят на строги изисквания за кибер- и физическа сигурност.

В световен мащаб компанията продължава да увеличава разходите си за инфраструктура – само през последното тримесечие те възлизат на 34.9 милиарда долара.