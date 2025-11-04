Почти двойно скача цената за издаване на лична карта

От 1 януари 2026 г. таксата за издаване на лична карта с 10-годишен срок на валидност на лица от 18 до 70-годишна възраст ще бъде 15.34 евро или 30 лева, според Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа №4, публикувано в “Държавен вестник”. До края на годината цената за издаване на документа за същия период на валидност е 18 лева.

От догодина се вдига цената и на личната карта с 4-годишна валидност на лица между 14 и 18 години. Тя ще бъде 10.74 евро (21 лева). Според действащата тарифа, тя е 13 лева.

Без промяна остават таксите за издаване на паспорт на лица между 14 и 58 години, която ще бъде 20.45 евро (40 лева) и за лица от 58 до 70 години, която ще е 10.23 евро (20 лева). Таксата за първи паспорт на дете до 14-годишна възраст и на възрастен над 70 години ще е 5.11 евро (10 лева).