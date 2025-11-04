РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Златото набира сила като инвестиционен инструмент

Златото приключва втора седмица на печалба и напредва към 2100 долара за тройунция

Глобалното търсене на злато достигна исторически връх. Според Световния златен съвет (WGC) през третото тримесечие обемите са се увеличили с 3% на годишна база до 1310 тона. Геополитическото напрежение, инфлационният натиск и несигурността около търговските политики в САЩ и други страни подхраниха глобалния интерес към благородния метал като сигурно убежище. 

Сред другите инвеститори, централните банки също увеличиха покупките си на злато. В резултат на това на 20 октомври световната цена на благородния метал достигна исторически връх от 4390 долара за тройунция, преди да се коригира леко. Възходящата тенденция обаче все още не е изчерпала потенциала си.

Според някои анализатори, цените на златото може да продължат да се покачват след корекцията.

Основната причина: делът на златото на Китайската народна банка в резервите ѝ е около 7%, което не е най-високата цифра, така че регулаторът ще продължи да го купува. Други централни банки също активно увеличават инвестициите си в този благороден метал.

Дребните инвеститори също активно инвестират в злато на фона на повишени рискове,

търговски войни и геополитическо напрежение. Бързото покачване на цената обаче също е трудно за предвиждане. Максималният лимит е приблизително 4500 долара за унция. Това се дължи на факта, че бижутерската индустрия, която представлява приблизително половината от търсенето на злато, вече не е в състояние да прехвърля разходите за закупуване върху потребителите.

Но за инвестиции монетите са най-оптималната форма.

Според експерти от Световния златен съвет цените ще продължат да се покачват в обозримо бъдеще. Очаква се само централните банки да закупят между 750 и 900 тона от благородния метал до края на 2025 година.

(по материали от чуждестранния печат)

