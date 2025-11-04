Evrotrust привлече 6.6 млн. евро за Европейския портфейл за цифрова самоличност

Evrotrust, българската национална схема за електронна идентификация, привлече финансиране в размер на 6.6 милиона евро от 3TS Capital Partners, европейски фонд за растеж с фокус върху технологични компании в Централна и Източна Европа и на немскоезичните пазари. Фондът работи с дългосрочни инвеститори и има опит в подкрепата на фирми, които внедряват електронни услуги за широк кръг потребители и институции.

Свежият капитал ще бъде насочен към разработване и внедряване на Европейския портфейл за цифрова самоличност у нас. Това е мобилно средство, чрез което българските граждани ще могат по електронен път да съхраняват сигурно личните си документи, като лична карта, паспорт, шофьорска книжка, дипломи и сертификати, бордни карти и други атрибути за самоличност.

Цифровите документи в портфейла ще имат същата правна сила като физическите им еквиваленти.

Планирани са интеграции с държавни администрации и частни организации. Предвиждат се още сертифициране и регистрация по новоприетите изпълнителни актове на Европейската комисия, свързани с eIDAS 2.0 (Регламент (ЕС) 2024/1183). Регламентът е в сила от 20 май 2024 г. и изисква всяка държава членка да осигури поне един портфейл за цифрова самоличност до края на 2026 г. Публичният сектор и регулираните частни сектори, като банковия, телекомуникационния, здравния и други, са задължени да го приемат от март 2027 година.

„Тази инвестиция ни позволява да изведем на пазара портфейл, с който българските граждани да получат удобно и сигурно средство за идентификация и подписване. Бизнесът получава по-бързи процеси за онбординг на клиенти и по-малко измами, а институциите, единен стандарт за дигитални услуги, признат в целия Европейски съюз“, коментира Константин Безуханов, изпълнителен директор на Evrotrust.

Evrotrust е първата компания в България, която инвестира мащабно в подобна разработка,

осигурявайки внедряване на електронни услуги без допълнителни разходи за държавата и бизнеса. През 2026 г. компанията ще обогати продуктовото си портфолио с функционалности, покриващи изискванията на Европейския портфейл за цифрова самоличност. Сред приоритетите са: селективно разкриване на данни – гражданинът доказва възраст, квалификация или пол, без да разкрива целия личен документ; ползване на услугите офлайн; внедряване на квалифициран електронен подпис (КЕП) и други. След това Evrotrust ще премине към сертифициране на разработения портфейл по eIDAS 2.0 и интеграция с множество държавни регистри и ключови частни и публични услуги – финансови институции, банки, телекомуникационни оператори, здравеопазване, образование и други. За да реализира тези планове, Evrotrust планира разширяване на екипа си, който в момента наброява 90 души. До края на 2026 г. се очаква броят на служителите почти да се удвои.

„Цифровата идентичност се превръща в гръбнака на европейската дигитална инфраструктура.

Благодарение на технологията и иновациите си, Evrotrust се утвърждава като регионален лидер, а ние сме развълнувани да подкрепим следващия етап от развитието им“, сподели Пекка Мяки, управляващ партньор в 3TS.

Европейската комисия се стреми до 2030 г. почти 80% от гражданите да използват Еропейския портфейл за цифрова самоличност, публична цел, заложена в „Цифров компас“ на Европа. В същото време се прогнозира, че пазарът на електронни подписи в Европа ще нарасне десетократно, от 2.3 млрд. евро през 2025 г. до 23.05 млрд. евро през 2032 година. Тези тенденции ясно показват мащаба и потенциала на възможностите, които Evrotrust реализира.

3TS Capital Partners е инвестиционен венчър фонд, който предоставя финансиране за ускоряване на растежа и международната експанзия на утвърдени компании, като съчетава капитал с дългогодишна експертиза в стратегическото развитие и достъп до глобална мрежа от партньори и инвеститори в Европа и САЩ. Досегашните фондове на компанията, с общ обем над 450 млн. евро, са подкрепени от инвеститори като EIF (Европейски инвестиционен фонд), Tesi, SZTA, Erste, Cisco, OTP, EBRD (Европейска банка за възстановяване и развитие), AWS (Austria Wirtschaftsservice), Sitra, KfW и 3i, наред с други.