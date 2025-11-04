Катар може да спре доставките на LNG заради екостандартите в ЕС

Катар постави условие за по-нататъшни доставки на втечнен природен газ (LNG) за Европа: ЕС трябва да облекчи или премахне редица екологични стандарти. Това беше обявено от държавния министър на енергетиката на Катар – Саад бин Шарида Ал Кааби, на нефтогазовата конференция на ADIPEC.

Ал Кааби подчерта, че страната многократно е предупреждавала за възможно пълно спиране на износа на втечнен природен газ (LNG) за Европа, ако изискванията на ЕС бъдат затегнати.

Основният спорен въпрос е Директивата за устойчивост на веригата за доставки (CSDDD), която ще влезе в сила през 2027 г. и предвижда глоби до 5% от годишните приходи за несъответстващи компании.

„Ако Европа не обмисли как да смекчи или премахне CSDD и продължи да налага 5% санкции, определено няма да доставяме LNG за Европа“, каза министърът и ръководител на държавната компания Qatar Energy. Той също така отбеляза, че постигането на нулеви нетни въглеродни емисии е невъзможно за Катар в близко бъдеще, така че новите изисквания на ЕС заплашват износа.

Катар притежава третите по големина запаси от природен газ в света

и е вторият по големина износител на втечнен природен газ (LNG) след Съединените щати.

През февруари 2024 г. Ал Кааби обяви планове за увеличаване на производството на втечнен природен газ (LNG) до 142 милиона тона годишно до 2030 година.