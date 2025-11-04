РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Конференция на високо равнище „България на прага на еврозоната“ ще има в София

Дългият път на България към еврозоната

На 4 ноември 2025 г. в резиденция „Бояна“ ще се проведе конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“.  Тя е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от  1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Конференцията ще започне в 9 ч. сутринта с откриваща сесия, в която ще участват Росен Желязков – министър-председател на България, и Кристалина Георгиева – управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от Кристин Лагард – председател на Европейската централна банка.

Кристин Лагард се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю

председател на Еврогрупата и министър на финансите на Република Ирландия. Следва кръгла маса с Теменужка Петкова, министър на финансите, Димитър Радев – управител на Българската народна банка, Валдис Домбровскис – комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя – управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.

Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова – вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

Събитието ще се излъчва на живо на български език на фейсбук страницата „За еврото БГ“ и на английски език– на интернет страницата evroto.bg.

