Кристин Лагард: Присъединяването към еврозоната е начало на нов етап, а не крайна цел за България

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 гoдина е ключово за европейската интеграция на страната, но не трябва да се разглежда като крайна цел, а като начало на нов етап на икономическо и институционално развитие. Това заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на конференцията „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка в резиденция „Бояна“.

„България е извървяла дълъг път, за да изпълни всички критерии за присъединяване към еврото, но това е само началото на пътуването“, подчерта Лагард. Тя призова властите и обществото да не се поддават на умора от реформите, тъй като именно продължаващите структурни промени след влизането в еврозоната водят до по-високи доходи и устойчив растеж. По думите ѝ, държави, които са запазили темпа на реформите след приемането на еврото, са постигнали допълнителен ръст на националния доход от около 10%.

Президентът на ЕЦБ очерта два основни стълба на ползите от членството – просперитет и сигурност. През последното десетилетие брутният вътрешен продукт на България на глава от населението е нараснал от една трета до почти две трети от средното за еврозоната. А това показва, че страната е готова за следваща стъпка – по-дълбока икономическа интеграция и по-висок стандарт на живот.

„Българските фирми, от малки предприятия до големи корпорации, ще спестяват средства от отпадането на валутните разходи при търговията с основните си партньори в Европейския съюз“, каза Лагард, допълвайки, че спестените около 1 млрд. лева годишно могат да бъдат насочени към иновации, растеж и инвестиции.

За сигурността президентът на ЕЦБ отбеляза, че еврото защитава малките и отворени икономики като българската от валутни колебания и външни шокове. „Живеем в по-фрагментиран свят. Валутният борд осигурява стабилност, но истинската защита идва от институционалната рамка на еврозоната“, отчете тя. И добави, че членството ще осигури стабилност на цените и предвидимост за бизнеса, като премахне риска от внезапни поскъпвания, свързани с превалутиране.

Лагард коментира и най-често срещаните опасения сред българите – за загуба на икономически суверенитет и повишение на цените. „България няма да загуби контрол над икономическата си политика. Напротив, ще получи пълен глас в управлението на ЕЦБ, където всеки член има равна тежест при вземането на решения“, увери тя. А във връзка с цените уточни, че временният ефект от закръгляне е минимален и краткотраен – обикновено се усеща само през първите шест месеца след въвеждането на еврото.

„Местните власти и потребителските организации трябва да следят стриктно за спазване на фиксирания курс, за да се гарантира защита на потребителите“, отбеляза още тя.

В края на изказването си Лагард цитира Васил Левски: „Делото на народа стои над всичко“, като изтъкна, че решението на България да приеме еврото е именно такова дело – визионерски акт, който ще укрепи икономическите основи на страната и ще засили нейния глас в Европа.

„Решението за присъединяване към еврозоната е началото на ново пътуване, което изисква постоянство, доверие и прозрачност. Наградата ще бъде по-висок стандарт на живот за всички българи. След всички тези усилия и стъпки напред – ние ви се доверяваме. Доверете ни се и нека продължим този път заедно“, заключи президентът на ЕЦБ.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

