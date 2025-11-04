РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Еврото е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в обединена Европа, заяви Желязков

Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията „България на прага на еврозоната“. Форумът, организиран от Министерството на финансите и Българската народна банка, се проведе в резиденция „Бояна“ като част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година.

„Нашата цел не е просто присъединяването, а пълноправното участие в европейската икономическа архитектура“, посочи премиерът. По думите му, членството в еврозоната ще донесе по-високо доверие в инвестициите, по-ниски разходи за бизнеса и гражданите, както и по-голяма финансова стабилност и защита от външни шокове.

Желязков подчерта, че успехът зависи от доверието на гражданите, което „въпреки опитите за подкопаване“ расте устойчиво. „Смеем да кажем, че България е подготвена за плавно преминаване към еврото – както законодателно, така и логистично и технически“, каза той.

„От 1 януари 2026 г. България ще посрещне новата валута като символ на зрелостта на нашата европейска демокрация“, изтъкна министър-председателят.

