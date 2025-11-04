„ФНИ България“ продаде ТЦ „Доверие – Бриколаж“ за 18 млн. евро

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ финализира сделката и на 3 ноември е сключен окончателен договор за продажба на Търговски център „Доверие – Бриколаж“ в София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115, съобщиха от дружеството със специална инвестиционна цел.

Както вече бе оповестено, продажната цена на имота възлиза на 18 000 000 евро без ДДС. Купувач по сделката е „Доверие Брико“ АД, дъщерно дружество на бившия приватизационен фонд „Доверие обединен холдинг“ АД. До момента „Доверие Брико“ ползваше обекта под наем.

Предварителният договор беше сключен презз октомври миналата година.

А крайният срок за финализиране на покупко-продажбата беше ноември 2025-а., като „Фонд за недвижими имоти България“ получаваше приходи от наем от имота през този период.

Акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината цените им вървят нагоре и в момента сделки се сключват на 4.98 лева за един брой. А това оценява имотният фонд на над 172 млн. лева.