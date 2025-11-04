Мистерията с изчезващия човек от Пирин

Отшелникът от Пирин се превърна във водеща тема за медиите и широката общественост, след като първо бе намерен и арестуван, после помилван като жив и пратен в социален дом, а накрая пак изчезна.

Макар че сравнението не е коректно, шумотевицата в случая припомня новината от 2014 г. за амазонското племе Десана, живяло скрито от света дотогава. То бе открито по поречието на Амазонка, само на един час път от пристанищния град Манаус и на около 3000 мили от Рио де Жанейро.

Всъщност случаят с племето Десана разкри изумлението на съвременниците ни от факта, че върху пренаселената Земя все още има

девствени кътчета, обитавани от полуголи хора

с кожени препаски, стискащи лъкове и стрели в ръцете си.

В историята с пиринския отшелник случаят е различен. Нашенецът е напуснал доброволно цивилизацията, за да изчезне из горите в Пирин. И оттук започва главоблъскането над питането защо го е направил.

За разлика от племето Десана, снимките на което се появиха навсякъде о света, някаква дълбока тайнственост незнайно защо покрива българина. Толкова дълбока, каквато може да съпровожда да речем липсващото звено от теорията за еволюцията на маймуната в човек.

Бихме могли да го наречем „изчезващия човек“,

по подобие на термина „изправен човек“.

Той няма име, каквото имат дори и мъртвите. За науката и прокуратурата отшелникът от Пирин е неназовим, нещо като онзи-когото-не бива-да назоваваме от света на Хари Потър. Но даже и той има облик, когато се явява. А нашият изчезващ човек – не!

Мистерия е също така защо след като е бил обявен за държавно и международно издирване през 2008 г., след ареста му в Пирин парк нашият човек бе освободен по нареждане от прокуратурата. Която на всичко отгоре разпореди

„изчезващият човек“ да бъде върнат от света на мъртвите,

където е пратен от неизвестни чиновници пред 2013 година?! И да му се върнат името и документите?!

Ама защо е освободен, след като е бил издирван? Дали защото в годините между 2013-а и 2025-а като мъртъв той е минал през всички кръгове на чистилището и го е напуснал пречистен, включително от злините, които са станали причина да го търсят под дърво и камък у нас и в чужбина?

Този въпрос ни изправя и пред още едно шокиращо предположение: че българското държавно обвинение допуска съществуването на живот след смъртта. Най-вероятно в прокуратурата вярват и в кармичното пречистване и прераждане. И по тази причина не питат от какво е преживявал този човек в годините на изолация като нежив, откъде е взимал храна, кой му е помагал?

Като изключим новата и неочаквана светлина, която плисва връз образа на нашата българска прокуратура покрай случая с изчезващия човек от Пирин, има още едно смущаващо нещо: защо насила институциите искат да върнат изчезващия нашенец там, откъдето той доброволно е избягал някога? Може би за да не загубим един ценен глас в предсрочни избори? Или пък наказанието му днес след всичко преживяно от 2008-а досега е да бъде върнат в лудницата, наречен обществен живот? Да види какво ни е било на нас, докато е дишал чист планински въздух и бил неразривна част от природата?

Що не оставят човека на мира, да се скита като един неспокоен дух из дебрите Пирински!