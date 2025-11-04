Даниела Грозева е новият председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“

Даниела Грозева, признат професионалист в сектора на недвижимите имоти, е новият председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ). Решението беше взето в събота от Общото събрание на сдружението, на което бе избрано новото ръководство на организацията.

Даниела Грозева е основател на агенция „Веда Корект“. Тя е утвърден брокер с над 25 години опит, с принос към развитието на бранша и дългогодишен член на УС на НСНИ, където участва в успешното управление на ключови проекти. Отличена е с приза „Посланик на професията“ за 2025 г. от наградите „Inspire to Higher 2025“ на НСНИ, с „Брокер на годината“ за 2022 г. от imoti.net, както и с „Орден на Евразия“ за особени заслуги към професията, присъден от Евразийския икономически съюз.

НСНИ е първата браншова организация в България в сферата на посредничеството с недвижими имоти, създадена през 1992 г., която обединява водещи компании и експерти в сектора. Сдружението работи за повишаване качеството на услугите, утвърждаване на етичните стандарти и внедряване на европейски практики на българския пазар.

„За мен това е не само високо признание, но и огромна отговорност към колегите и към професията. За мен е важно да откликваме на нуждите на колегите и потребителите и да развиваме прозрачен и етичен имотен пазар, основан на професионализъм и доверие“, сподели Даниела Грозева.

Общото събрание на НСНИ избра и нов Управителен съвет за периода 2025 – 2027 г. в състав: Станислава Сачарова, основател и управител на „Стей Мениджмънт“, Светлана Георгиева, собственик и управител на „Юрохоум“, Десислава Зехирева, съдружник и управител на „Имоти Бургас 1“, Надя Антова, собственик и управител на „Надилена Риъл Естейт“, Иван Семков, съдружник и управител на „Ирис Имоти“, Иван Василев, съдружник и управител на „Капитал Естейт“, Христо Хаджиев, собственик и управител на „Ейч Ейч Пропърти 2017“ и Атанас Аргиров, собственик и управител на „Аргос Имоти“.

За председател на Контролния съвет бе избран Александър Бочев, управител на агенция RealNet и досегашен председател на сдружението, а Юлия Хвърчилкова, мениджър и брокер на недвижими имоти, е новият председател на Комисията по професионална етика.

Новият Управителен съвет на НСНИ ще продължи да работи за развитието и утвърждаването на професията „брокер на недвижими имоти“, поставяйки акцент върху качеството на услугите, високите етични стандарти и прилагането на утвърдени европейски практики в сектора.

