РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Даниела Грозева е новият председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“

Даниела Грозева е новият председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“

Даниела Грозева, признат професионалист в сектора на недвижимите имоти, е новият председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ). Решението беше взето в събота от Общото събрание на сдружението, на което бе избрано новото ръководство на организацията.

Даниела Грозева е основател на агенция „Веда Корект“. Тя е утвърден брокер с над 25 години опит, с принос към развитието на бранша и дългогодишен член на УС на НСНИ, където участва в успешното управление на ключови проекти. Отличена е с приза „Посланик на професията“ за 2025 г. от наградите „Inspire to Higher 2025“ на НСНИ, с „Брокер на годината“ за 2022 г. от imoti.net, както и с „Орден на Евразия“ за особени заслуги към професията, присъден от Евразийския икономически съюз.

11 11

НСНИ е първата браншова организация в България в сферата на посредничеството с недвижими имоти, създадена през 1992 г., която обединява водещи компании и експерти в сектора. Сдружението работи за повишаване качеството на услугите, утвърждаване на етичните стандарти и внедряване на европейски практики на българския пазар.

„За мен това е не само високо признание, но и огромна отговорност към колегите и към професията. За мен е важно да откликваме на нуждите на колегите и потребителите и да развиваме прозрачен и етичен имотен пазар, основан на професионализъм и доверие“, сподели Даниела Грозева.

Общото събрание на НСНИ избра и нов Управителен съвет за периода 2025 – 2027 г. в състав: Станислава Сачарова, основател и управител на „Стей Мениджмънт“, Светлана Георгиева, собственик и управител на „Юрохоум“, Десислава Зехирева, съдружник и управител на „Имоти Бургас 1“, Надя Антова, собственик и управител на „Надилена Риъл Естейт“, Иван Семков, съдружник и управител на „Ирис Имоти“, Иван Василев, съдружник и управител на „Капитал Естейт“, Христо Хаджиев, собственик и управител на „Ейч Ейч Пропърти 2017“ и Атанас Аргиров, собственик и управител на „Аргос Имоти“.

За председател на Контролния съвет бе избран Александър Бочев, управител на агенция RealNet и досегашен председател на сдружението, а Юлия Хвърчилкова, мениджър и брокер на недвижими имоти, е новият председател на Комисията по професионална етика.

Новият Управителен съвет на НСНИ ще продължи да работи за развитието и утвърждаването на професията „брокер на недвижими имоти“, поставяйки акцент върху качеството на услугите, високите етични стандарти и прилагането на утвърдени европейски практики в сектора.

Четете още: „Редис“ разширява офиса си в сградата в „София Тех Парк“ на „Фонд за недвижими имоти България“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени