Русия усеща ефекта на санкциите – морските доставки на суров петрол рязко спадат

Морските доставки на руски суров петрол рязко спаднаха – най-силно от януари 2024 г. насам – след като последните санкции на САЩ накараха основните купувачи да се отдръпнат. Разтоварването на танкерите са засегнати дори повече от товаренето, което доведе до рязко увеличение на количествата петрол, задържани по море.

Спадът в потоците удари приходите на Москва от петрол, които паднаха до най-ниското си ниво от август, и следва забраната на САЩ за сделки с двата най-големи руски износителя – „Роснефт“ и „Лукойл“. Рафинериите в Китай, Индия и Турция временно спират покупките на санкционирани товари и търсят алтернативни доставки.

Руските износители продължават да товарят суров нефт на танкери, но

рафинериите проявяват по-малка готовност да приемат тези количества в складовете си.

Това доведе до увеличаване на товара, намиращ се по море, до над 380 милиона барела – ръст от 27 милиона, или 8%, от началото на септември, показват данните от проследяването на танкери.

Тъй като

Индия, Китай и Турция заедно поглъщат над 95% от руския морски износ,

ще бъде почти невъзможно да се компенсира сериозно оттегляне на техните покупки. Москва вероятно ще продължи да товари, докато може, дори ако той остане складиран на плаващи танкери. Затова количеството руски петрол, задържано по море, ще се превърне във все по-важен показател за реалното въздействие на последните санкции.

Потоците на танкери, насочени към китайски пристанища, са спаднали до 970 000 барела дневно през четирите седмици до 2 ноември, докато количеството, предназначено за Индия, е намаляло до 940 000 – в сравнение с 1.16 милиона за предходния период до 26 октомври.

В същото време, повече от 1.3 милиона барела дневно все още се намират на кораби, без посочена крайна дестинация.

От това количество:

около 1.2 милиона барела дневно се намират на кораби, тръгнали от руските западни пристанища, чиято дестинация е отбелязана като Порт Саид или Суецкия канал, или от тихоокеански пристанища без ясно място на доставка;

допълнително 140 000 барела дневно са на танкери, които изобщо още не са посочили дестинация.

Въпреки това някои анализатори смятат, че това прекъсване ще бъде временно. „С времето все повече от блокирания руски петрол – по един или друг начин – ще намери път към пазара“, заяви изпълнителният директор на Gunvor Group Торбьорн Тьорнквист в интервю във вторник. „Винаги успява някак.“

