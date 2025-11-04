Норвежкият суверенен фонд, който е акционер в Tesla, ще гласува против пакета от един трилион за Мъск

Норвежкият суверенен фонд, най-големият държавен инвестиционен фонд в света, ще гласува против пакета от 1 трилион долара за главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, заявявайки, че е притеснен от размера на сделката.

Въпреки че Norges Bank (която управлява фонда) признава „значителната стойност, създадена под визионерската роля на г-н Мъск“, тя посочва няколко причини за своето противопоставяне.

Норвежкият суверенен фонд на стойност 2.1 трлн. долара, който е сред най-големите акционери в Tesla с дял от 1.1%, е загрижен от „общия размер на наградата“, който е безпрецедентен в корпоративната история на САЩ, от недостатъчното ограничаване на риска, свързан с прекомерната зависимост на компанията от едно лице (Мъск), и др.

Пакетът от стимули, който може да превърне Илон Мъск в първия трилионер в света, е обвързан с изключително амбициозни цели. Той ще получи акции, ако успее да увеличи пазарната стойност на Tesla от сегашните около 1 трилион долара до 8.5 трилиона през следващите 10 години.

Самото гласуване цели да задържи главния изпълнителен директор на поста, особено след като компанията се бори със спад в продажбите.

Освен норвежкия фонд, против възнаграждението са двете влиятелни консултантски групи за акционери Glass Lewis и ISS, както и други големи пенсионни фондове като American Federation of Teachers и California Public Employees’ Retirement System.

Мъск, който е най-големия индивидуален акционер и има право да гласува по предложението, е в обтегнати отношения с ръководството на норвежкия фонд. Той публично защити необходимостта от възнаграждението си, заявявайки, че ако бъде отхвърлено: „Tesla струва повече от всички други автомобилни компании взети заедно. Кой от тези изпълнителни директори бихте искали да ръководи Tesla? Аз няма да съм.“