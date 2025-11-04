Какаото и горските плодове могат да защитят сърцето по време на продължително седене

Чаша горещо какао или чай, ябълка или купа с горски плодове могат да помогнат за защита на сърцето на хора, които прекарват дълго време седнали – показва ново изследване.

Тези храни и напитки са богати на растителни вещества, наречени флаваноли, и лабораторен експеримент показва, че те могат да предотвратят проблеми с кръвоносните съдове, предизвикани от прекомерно седене, съобщават изследователите в сряда в списание The Journal of Physiology.

„Консумирането на храни и напитки с високо съдържание на флаваноли по време на продължителни периоди на седене е добър начин да се намали част от негативното въздействие на обездвижването върху съдовата система“, обяснява водещият изследовател д-р Катарина Рендейро, доцент по хранителни науки в Университета на Бирмингам (Великобритания).

Тя добавя: „Като се има предвид колко разпространен е заседналият начин на живот и как това увеличава риска за съдовото здраве, приемът на флаванол-съдържащи храни и напитки – особено в комбинация с кратки разходки или периодично изправяне може да бъде ефективен начин за подобряване на дългосрочното здраве, независимо от нивото на физическа подготовка.“

Предишни изследвания свързват втвърдяването на артериите с повишен риск от сърдечни заболявания, инсулт и инфаркт. Продължителното седене е известно, че временно влошава еластичността на кръвоносните съдове и повишава кръвното налягане.

„Дали седим на бюро, зад волана, във влак, или на дивана пред телевизора — всички прекарваме много време в седнало положение,“ казва Рендейро. „Дори когато не се движим, телата ни остават под напрежение.“

Флаванолите се съдържат естествено в някои плодове, чай, ядки и какаови зърна и според учените подпомагат здравето на кръвоносните съдове дори при психическо напрежение.

За да проверят ефекта им, изследователите набират 40 здрави млади мъже, 20 с по-високо ниво на физическа подготовка и 20 по-малко активни. Всички участници изпиват чаша какао – едната група с високо съдържание на флаваноли, другата с ниско, след което седят неподвижно два часа.

Резултатите показват, че при всички, които са пили какаото с ниско съдържание на флаваноли, е настъпило намаляване на еластичността на артериите в ръцете и краката, доказателство, че физическата форма не предпазва напълно от вредите на заседналото поведение.

Обратно, при участниците, които са пили какао с високо съдържание на флаваноли, не се наблюдава такова влошаване, независимо от тяхната физическа подготовка.

„Важно е, че след напитката с високо съдържание на флаваноли и по-тренираните, и по-малко активните участници запазиха същата еластичност на артериите, както преди двучасовото седене,“ обяснява проф. Сам Лукас, специалист по мозъчно-съдова и експериментална физиология в Университета на Бирмингам.

Това е първото проучване, което показва, че флаванолите могат да предпазят кръвоносните съдове от увреждания, причинени от продължително седене — и че този ефект не зависи от нивото на физическа активност.

„Всъщност е доста лесно да се добавят храни, богати на флаваноли, към ежедневното меню,“ казва водещият изследовател Алесио Даниеле, докторант в същия университет. „В магазините вече има какаови продукти, произведени по методи, които запазват нивата на флаваноли. А ако какаото не е по вкуса ви, има и други варианти – ябълки, сливи, горски плодове, ядки, както и черен и зелен чай, които са широко достъпни и лесни за включване в храненето.“

