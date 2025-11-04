РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата иска постоянен арест за Маркулиев

Постоянна мярка „Задържане под стража“ иска прокуратурата за бившия член на управителния съвет „Автомагистрали“ Филип Маркулиев. Ексшефът на държавното дружество стана за резил в неделя, когато потроши при шофиране с висока скорост 6 паркирани автомобила на столичния бул. „Витоша“. Очевидци заявиха пред медиите, че се държал самонадеяно и арогантно пред полицаите, твърдейки че се движел с не повече от 50 км./ч., а кръвната проба отчете над 1,5 промила алкохол в кръвта.

Днес говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев обясни, че на Маркулиев са повдигнати обвинения за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени вреди в резултат на нарушение на Закона за движение по пътищата. Стана ясно още, че при катастрофата Маркулиев е возел спътница, като двамата не са пострадали, а колата не е негова.

С колко е била превишена скоростта, предстои да бъде решено от автотехническата експертиза, но самият механизъм и свидетелските показания свидетелстват, че скоростта не е била в рамките на допустимата“, каза Николаев с пояснението, че обвиняемият е с чисто съдебно минало. Представител на отдел „Пътна полиция“ поясни обаче, че Маркулиев е с множество нарушения на пътя за превишена скорост, по които са издадени фишове и са му наложени глоби. През 2018 г. била отнето дори за половин година шофьорската му книжка – също за употреба на алкохол.

Освен шеф в „Автомагистрали“ Маркулиев за малко не стана и изпълнителен директор на друго държавно мега предприятие – „Национална компания Железопътна инфраструктура“. Прехвърлянето му от едната на другата хранилка беше уредено през 2023 г., но пропадна в последния момент заради съпротива срещу назначаването на външен човек без познания за системата. Тогава стана ясно, че Маркулиев e човек на Васил Божков като член на борда на пътностроителната фирма „Булгаспътстрой“ АД, дъщерно дружество на НОВЕ Холдинг.

Преди да влезе в бизнеса Маркулиев се пробва и като писател „натуралист“ със сборника разкази „Между стените” . Според ресорни критици той описвал „социалната джунгла, в каквато се превърна българското общество“, имайки смелостта „да погледне там, където естетстващият литературен истаблишмънт не смее и да си помисли да погледне“. Героите му са окачествени като представители на социалното дъно – „странни типове, пропаднали хора, младежи, които блуждаят из живота“.

