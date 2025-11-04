Ørsted продава 50% от най-големия офшорен вятърен парк на Apollo за 6.5 млрд. долара

Датската енергийна компания Ørsted ще продаде 50% от най-големия офшорен вятърен парк в света – Hornsea 3 – на американската инвестиционна група Apollo в сделка на стойност 6.5 милиарда долара. Споразумението е ключово за датската компания, която се бори с нарастващи разходи и финансов натиск.

Проектът с мощност 2.9 гигавата, разположен на 160 км от брега на Йоркшир, Великобритания, трябва да бъде завършен до края на 2027 година. Apollo ще финансира половината от оставащите строителни разходи и ще внесе експертиза и капитал в проекта.

Сделката е част от стратегията на Ørsted да продава дялове от текущи проекти, за да финансира нови инвестиции. Продажбата идва след трудна година за компанията, която се отказа от два проекта в САЩ заради нарастващи лихви и политически натиск.

Hornsea 3 е ключов проект за плана на Обединеното кралство за декарбонизация на енергийния сектор до 2030 г. и ще осигурява електроенергия за около 3 милиона домакинства.