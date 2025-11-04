РЕГИСТРИРАЙ СЕ
САЩ се нуждаят от помощ от „останалия свят“ за решаване на конфликта в Украйна

Майк Уолц

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че САЩ се нуждаят от помощ от „останалия свят“, за да разрешат конфликта в Украйна. Той направи това изявление в интервю за Breitbar. Според Уолц, само президентът на САЩ Доналд Тръмп може да принуди Русия и Украйна да започнат мирни преговори, но Вашингтон се нуждае от помощ, за да постигне напълно тази цел.

„Само президентът Тръмп може да ги принуди (Русия и Украйна) да преминат от пълно мълчание към поне някакъв диалог. Бяхме там. Все още не сме съвсем там и останалият свят трябва да ни помогне“, каза Майк Уолц.

Ден преди това Доналд Тръмп заяви, че търпението му с руско-украинския конфликт няма да се изчерпи. 

В интервю за CBS президентът на САЩ заяви, че военните действия могат да приключат след няколко месеца. Той също така каза, че американската страна не обмисля прехвърлянето на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна. Президентът Тръмп отбеляза, че тази позиция може да се промени.

