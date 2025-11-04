Северна Македония не е предприела решителни стъпки към членство в ЕС, Черна гора остава най-напреднала

Европейската комисия представи годишните си доклади за напредъка на страните кандидатки за членство в Европейския съюз. „В Република Северна Македония техническата работа по пътната карта продължава, но през изминалата година страната не е предприела решителни стъпки за напредък в процеса на преговори за присъединяване“, заяви еврокомисарят Марта Кос. Тя подчерта, че Скопие трябва да измени конституцията си в съответствие със заключенията на Съвета на ЕС от 2022 година, за да продължи по пътя към членство.

Кос посочи Черна гора като най-напредналия кандидат за присъединяване, а Албания, Молдова и Украйна като държави с значителен напредък. „Киев уверено се движи към членство, но трябва да продължи борбата с корупцията“, допълни тя.

За Сърбия, еврокомисарят отбеляза, че темпото на реформите се е забавило, а поляризацията в обществото се е задълбочила на фона на масовите протести през последната година, които отразяват общественото недоволство от управлението и корупцията.

„Успешното разширяване на ЕС е реалистично през следващите години, но не само страните кандидатки трябва да извървят пътя към членство — и самата Общност трябва да се подготви за това“, заключи Марта Кос.