Starbucks продава 60% от бизнеса си в Китай на Boyu Capital при оценка от 4 млрд. долара

Starbucks Corp. постигна споразумение за продажба на 60% от своето китайско подразделение на инвестиционната компания Boyu Capital при оценка от 4 милиарда долара. Сделката има за цел да даде нов тласък на бизнеса на американската верига в Китай, където продажбите ѝ отслабват през последните години.

Сделката ще бъде реализирана чрез ново съвместно предприятие, в което Boyu ще държи мажоритарен дял, а Starbucks ще запази 40% и ще продължи да лицензира марка си и интелектуалната собственост.

С това споразумение Starbucks приключва дългото търсене на стратегически партньор, който да подпомогне растежа ѝ в Китай – пазар, на който компанията оперира с около 8000 обекта от 1999 година насам.

Продажбата идва на фона на нарастваща конкуренция от местни брандове като Luckin Coffee, която изпревари Starbucks като най-голямата верига за кафе в страната, предлагайки напитки на значително по-ниски цени.

Според анализатори, партньорството с Boyu Capital може да ускори експанзията на веригата благодарение на допълнителни финансови ресурси и опита на Boyu в търговията на дребно.

По неофициални данни Boyu води преговори с банки за заем от около 1.4 милиарда долара, с който да финансира придобиването.