Теменужка Петкова увери, че България е напълно готова за въвеждането на еврото от 1 януари

България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 година както на национално, така и на местно равнище. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на конференцията „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка в рамките на кампанията за въвеждане на еврото. Форумът се провежда в резиденция „Бояна“.

Министърът участва в кръгла маса заедно с управителя на БНБ Димитър Радев, еврокомисаря по икономиката и производителността Валдис Домбровскис и управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

В изказването си Петкова очерта дългия път на България към членството в еврозоната, започнал още с присъединяването към Европейския съюз. Тя отчете, че процесът е бил труден, но последователен, като присъединяването към Валутно-курсовия механизъм II и Банковия съюз през 2020 година е било ключов успех.

Финансовият министър посочи, че страната е изпълнила всички изисквания и е приела пълната нормативна рамка, включително Закона за еврото пред 2024 година, съпътстващите подзаконови актове и новия Закон за Българската народна банка, съобразен с европейските стандарти. Сред постигнатите резултати Петкова изтъкна и технологичната готовност на националните информационни системи, необходими за плавното въвеждане на единната валута.

Министърът акцентира върху необходимостта от информираност на обществото и бизнеса, за да се преодолеят страховете, насаждани според нея от антиевропейски политически сили. Тя отбеляза, че над 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото – положителен знак за нарастващото доверие.

„България е покрила критериите за конвергенция и ще заеме достойно своето място на масата, на която се определя икономическото и финансово бъдеще на ЕС“, подчерта Петкова. И добави, че ползите от членството в еврозоната вече се усещат, включително повишен суверенен кредитен рейтинг и засилено доверие на инвеститорите, което води до икономически растеж и нови работни места.

Сред конкретните ползи министърът спомена и елиминирането на разходите за превалутиране, което ще облекчи значително бизнеса и ще повиши конкурентоспособността на българските компании.

„Вярвайте на България. Ние ще бъдем коректен партньор. Вярвайте на нас, ние вярваме на вас“, каза в заключение министърът.

В конференцията участваха също премиерът Росен Желязков, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, председателят на Еврогрупата Паскал Донахю (чрез видеовръзка) и президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.