Убийство във Варна: намерено е тялото на 42-годишен мъж

На 2 ноември във Варна е подаден сигнал за намерено тяло на 42-годишен мъж, който починал вследствие на задушаване, съобщават от прокуратурата. Предполагаемият извършител е 41-годишният Г. К., който е задържан в срок до 72 часа и предстои да му бъде наложена най-тежката мярка за неоклонение “задържане под стража”, поясни окръжният прокурор Красимир Конов.

Причината за смъртта на жертвата е задушаване.

Ако обвиняемият бъде признат за виновен, го грози наказание “лишаване от свобода” от 10 години до доживотен затвор без замяна.

Задържаният Г. К., който е криминално проявен, лежал вече в затвора за грабежи, кражба и наркоразпространение, е бил приятел на 42-годишния мъж, като между двамата възникнал битов скандал, завършил фатално в жилищен блок в квартал „Владиславово“, допълват от БНР.