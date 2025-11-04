България е доказан партньор и готова да надгради сътрудничеството с германската икономика, заяви Желязков

„България е доказала, че е надежден партньор и перспективен пазар. Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти. Вярвам, че следващите месеци ще бъдат време на конкретни действия.“ Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с представители на Източната комисия на германската икономика.

Премиерът подчерта, че Германия е водещ търговски и икономически партньор на България и един от най-значимите инвеститори в страната. За последните 30 години двустранната търговия се е увеличила 16 пъти, а българският износ – 23 пъти, като през последното десетилетие стокообменът бележи устойчив ръст и достига рекордни нива.

„България цени дългогодишното партньорство с германската икономика. Вашите компании са сред най-значимите инвеститори и работодатели у нас. За нас е стратегическа цел да задълбочим това сътрудничество – чрез доверие, стабилност и предвидимост“, каза Желязков.

По думите му, германските инвестиции у нас възлизат на 4,129 млрд. евро към второто тримесечие на 2025 година, съсредоточени основно в автомобилостроенето, машиностроенето, електрониката, електротехниката и търговията. Значителна част от германските компании произвеждат и изнасят продукция с висока добавена стойност.

Министър-председателят увери представителите на германския бизнес, че българското правителство води последователна политика за подкрепа на бизнеса, прозрачност и стабилна икономическа среда. Той изтъкна, че влизането на България в еврозоната и пълноправното членство в Шенген ще улеснят търговските връзки и ще задълбочат икономическото партньорство.

Сред обсъдените теми бяха дигитализацията на предприятията, повишаването на конкурентоспособността на малките и средни фирми, намаляването на административната тежест и преодоляването на регионалните различия. Желязков изтъкна, че присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие остава приоритет, като българските институции активно работят по текущите прегледи по присъединяването.

В срещата участваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски.

Източната комисия на германската икономика е основна регионална инициатива на германския бизнес, която обхваща 29 държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, насърчавайки инвестиции и партньорства в тясно сътрудничество с германското федерално правителство.