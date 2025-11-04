България се подготвя за първия си бюджет в евро. Това е символичен момент, който би трябвало да бележи нова фискална зрялост и предвидимост. Вместо това проектобюджетът за 2026 г., публикуван в последния момент от Министерството на финансите, поражда усещането за познат сценарий – нисък дефицит на хартия, висок нов дълг и липса на визия за реформи.

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 гoдина е ключово за европейската интеграция на страната, но не трябва да се разглежда като крайна цел, а като начало на нов етап на икономическо и институционално развитие. Това заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на конференцията „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка в резиденция „Бояна“.

Даниил е поставил условие да няма никакви украинци при посещението му при Вселенския патриарх Вартоломей, споделя архимандрит Дионисий

Управляващите трябва да се замислят как да продължат едновременно отношенията си с евроатлантическите съюзнически системи за сигурност от една страна и българската църква, която отлично знаят, че не е българска. Прието е възнагражденията на учители и духовници да бъдат приравнени – едните да го образоват, другите да го одухотворяват. Българската държава трябва да си отговори на въпроса дали БПЦ, която издържа от 2018 г. насам, допринася с нещо за обществото и дали го облагородява. Според агенция „Тренд“ 65% от българското население разчита на врачки, а не на БПЦ. За да спре корупцията в държавата, трябва да се започне от църквата, да се оптимизира бюджетът. За 2026 г. бюджетът за БПЦ трябва да бъде 0.

Морските доставки на руски суров петрол рязко спаднаха – най-силно от януари 2024 г. насам – след като последните санкции на САЩ накараха основните купувачи да се отдръпнат. Разтоварването на танкерите са засегнати дори повече от товаренето, което доведе до рязко увеличение на количествата петрол, задържани по море.

Европейската комисия представи годишните си доклади за напредъка на страните кандидатки за членство в Европейския съюз. „В Република Северна Македония техническата работа по пътната карта продължава, но през изминалата година страната не е предприела решителни стъпки за напредък в процеса на преговори за присъединяване“, заяви еврокомисарят Марта Кос. Тя подчерта, че Скопие трябва да измени конституцията си в съответствие със заключенията на Съвета на ЕС от 2022 година, за да продължи по пътя към членство.

Отшелникът от Пирин се превърна във водеща тема за медиите и широката общественост, след като първо бе намерен и арестуван, после помилван като жив и пратен в социален дом, а накрая пак изчезна.



