BP надмина очакванията с печалба от 2.21 млрд. долара за третото тримесечие

Британският енергиен гигант BP отчете по-силна от очакваната печалба за третото тримесечие, подкрепена от по-високо производство, нови находища и по-добри маржове в рафинериите, които компенсираха по-ниските цени на петрола и по-слабите търговски резултати.

Компанията реализира базова печалба по метода на заместващата стойност от 2.21 милиарда долара, надминавайки прогнозата на анализаторите от 2 милиарда долара. Производството на петрол и газ се е увеличило с 3% спрямо второто тримесечие, а маржовете при рафинериите и натоварването на мощностите също са нараснали.

Средната цена, на която BP е продавала петрол, е 64.57 долара за барел спрямо 74.80 долара година по-рано. Оперативният паричен поток е достигнал 7.8 милиарда долара, което е ръст спрямо 6.3 милиарда през второто тримесечие.

BP, която по-рано тази година върна фокуса си към основния бизнес с петрол и газ, запази програмата си за обратно изкупуване на акции на стойност 750 милиона долара.

Главният изпълнителен директор Мъри Очинклоус заяви, че шестте основни проекта за 2025 г. вече са в експлоатация, включително четири предсрочно пуснати. Компанията е постигнала нови успехи и в сферата на проучванията. Очинклоус подчерта, че BP ще ускори изпълнението на плановете си чрез опростяване на портфейла и подобряване на ефективността и контрола на разходите.

С този отчет BP затвори сезона на резултатите за „големите петролни компании“, повечето от които също надминаха очакванията благодарение на по-високото производство и подобрените маржове.