КС отхвърли искането на ВАС за противоконституционност на разпоредби от Закона за здравното осигуряване

На заседание на 4 ноември Конституционния съд отхвърли искането на Върховния административен съд (ВАС) за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за здравното осигуряване,отнасящи се до финансирането на лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони и минималните размери на възнагражденията за медицинските специалисти

Според мнозинството от конституционните съдии оспореният закон не поставя в по-благоприятно положение лечебните заведения, за които се отнася – по-конкретно онези, които извършват медицински дейности в труднодостъпни или отдалечени райони, спрямо останалите лечебни заведения, извършващи медицинска дейност на територията на страната.

От Конституционния съд подчертават, че оспореният закон е насочен да гарантира правото на достъпна медицинска помощ на гражданите от райони, които обективно не разполагат с такава по географски причини. Така законът не само не създава неравенство, а напротив – той е предназначен да преодолее неравенството по отношение на достъпа до болнична помощ за гражданите от различните региони на страната, отбелязват от Конституционния съд.

Оттам припомнят и разпоредбата на чл. 20 от Конституцията, според която държавата трябва да предприема активни действия, с които да преодолее географски и икономически обусловеното неравенство на гражданите от различните части на страната по отношение на достъпа им до медицинска помощ.

В решението на Конституционния съд се подчертава и че именно по тази причина държавата не само може, но и от гледна точка на Основния закон е длъжна да предприеме такива мерки, с които да гарантира на всички свои граждани достъпна медицинска помощ.

Относно определените със закон минимални възнаграждения за медиците и обезпечаването на лечебните заведения с тях, от КС отбелязват, че това се отнася за основни права на гражданите – правото на здраве и правото на труд, което изисква достойно заплащане. Съдът подчертава, че минималните заплати обвързват в еднаква степен всички болници, получаващи средства от бюджета на здравната каса.

За финансирането на медицинския персонал и лечебните заведения, които са в труднодостъпни населени места, съдът приема, че гражданите не трябва да бъдат отблъснати само защото са в определен район, което отново се отнася за правото да им се осигури достъпна медицинска помощ.

Решението, с което Конституционният съд отхвърля искането на ВАС, е прието с 10 гласа „За“, с особено мнение на съдия Соня Янкулова и със становище на съдия Сашо Пенов.