Демократите отвяха републиканците на местно ниво в САЩ

Американските гласоподаватели по цялото източно крайбрежие осигуриха пълна победа за Демократическата партия, като избраха кандидати от целия идеологически спектър на партията. Тези резултати се тълкуват като ярък знак за недоволство от президента Доналд Тръмп година след началото на втория му мандат.

В Ню Йорк демократичният социалист Зоран Мамдани спечели, като за втори път тази година победи бившия губернатор Андрю Куомо. Резултатът е смущаващ за Куомо, който търсеше политическо завръщане, и за Тръмп, който го подкрепи, заявявайки, че „ако трябва да избирам между лош демократ и комунист, винаги ще избера лошия демократ“.

С победата си Мамдани ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младия кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред предизборните му обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали. Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите, посочи АП.

Демократката Абигейл Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на Централното разузнавателно управление, спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния. Тя ще бъде първата жена, която ще заеме този пост във Вирджиния, след като победи с голяма преднина републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, досегашен вицегубернатор и бивша военнослужеща в Корпуса на морската пехота на САЩ.

Абигейл Спанбъргър отпразнува триумфа с дъщеря си

В Синсинати демократът Афтаб Пюрвал бе преизбран снощи за кмет на град, като изпревари републиканеца Кори Боуман, който е полубрат на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Новият губернатор на Ню Джърси също е от Демократическата партия. Умерената конгресменка Мики Шерил разби коалицията, изградена от Тръмп и нейния републикански опонент Джак Чатарели, като така запази контрола върху щат, който традиционно гласува в синьо на президентски и парламентарни избори, но показа през последните години признаци на завой надясно.