Парламентът ще гласува на първо четене увеличение на обезщетението за майчинство

Народното събрание ще гласува на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Асен Василев и депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Предвижда се обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до двегодишна възраст, да се увеличи от 50% на 100%. Точката влиза в дневния ред на основание правилото, според което всяка първа сряда от месеца парламентарните групи могат да правят предложения без гласуване.

Днес парламентът ще обсъди и няколко предложения за създаване на временни комисии „Възраждане“ предлага комисия за проверка на строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София. „ДПС – Ново начало“ настоява за временна комисия за установяване на дейността на Джордж и Александър Сорос и финансираните от тях организации и лица в България.

ПГ „Морал, единство, чест“ предлага парламентът да разгледа решение за инвестиционен разход за придобиване на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД от държавата.

В приетата седмична програма за четвъртък първа точка са процедурните правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. Депутатите ще обсъдят още промени в Закона за автомобилните превози и законопроект за безопасността на спортни мероприятия, както и на второ четене корекции в Закона за електронните съобщения и Закона за пазарите на финансови инструменти.

Същият ден се предвижда и второ четене на законопроекта за ратифициране на рамковото споразумение за заем с Банката за развитие на Съвета на Европа, предназначено за съфинансиране на програми по Европейския социален фонд плюс.

Предложението на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов за изслушване на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков за публично твърдение за манипуляция на бюджетни данни, беше отхвърлено и след прегласуване.

В петък парламентът ще проведе блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите, както и редовния парламентарен контрол.