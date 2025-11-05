Калифорния и Тексас гласуваха изборни промени

Гласоподавателите на Калифорния одобриха преначертаване на избирателните райони, чиято цел е да осигури на демократите пет по-благоприятни места в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ през следващата година. Този ход е лична победа за губернатора Гавин Нюсъм и негов отговор на сходните усилия на републиканците в Тексас, предаде Си Ен Ен.

Прерайонирането ще е в сила за следващите три изборни цикъла.

Колкото до Тексас, избирателите там вече одобриха и предложение за изменение на конституцията на този щат, с което към списъка на хората, изключени от участие в избори, се добавят „лица, които не са граждани на Съединените щати“.

Предложението идва на фона на усилията на републиканците в Тексас да прокарат и други инициативи, изискващи доказателство за гражданство при гласуване, документ за самоличност със снимка, ограничаване на използването на изнесени извън избирателните секции кутии за пускане на бюлетините и редица промени в системата за гласуване по пощата.

Избирателите в Мейн пък отхвърлиха мярката, изискваща лична карта със снимка за гласуване, и така затвърдиха подкрепата си към своя губернатор Джанет Милс, която е противник на това предложение и го намира за „атака срещу самото право на глас“.