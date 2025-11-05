Deutsche Telekom и Nvidia изграждат AI облак за индустрията на стойност 1 млрд. евро

Deutsche Telekom и Nvidia стартират AI облак за индустриални приложения в партньорство на стойност 1 милиард евро (1.2 милиарда долара). Той ще бъде въведен в експлоатация през първото тримесечие на 2026 г., съобщиха от германската група във вторник (4 ноември).

Облакът ще работи от модернизирания център за данни в Мюнхен, в който ще бъдат инсталирани до 10 000 графични процесора Nvidia Blackwell (GPU), като софтуерната компания SAP ще осигури софтуерния пакет за платформата, уточниха от Deutsche Telekom.

Компаниите ще могат да резервират изчислителна мощност според нуждите си, за да разработват индустриални AI приложения, заяви главният изпълнителен директор на Deutsche Telekom Тим Хьотгес на пресконференция. Той добави, че облакът ще обслужва и публичния сектор и отбраната.

„Вече привлякохме над 100 компании като са обещани инвестиции на стойност 750 милиарда евро“, каза Карстен Вилденбергер, германският министър на цифровата трансформация, който също участва в събитието. Той се позова на правителствената инициатива „Made for Germany“, целяща стимулиране на икономическия растеж.

„Ако видим, че индустрията и публичните услуги започнат активно да използват тази инфраструктура, Deutsche Telekom е готова да удвои инвестициите си“, допълни Хьотгес.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че компанията също е готова да увеличи инвестициите си в Германия.

От Deutsche Telekom уточниха, че облакът ще бъде използван за разработка на AI роботи за автоматизация на фабрики и за обучение на големи езикови модели (LLMs).

Сред първите потребители на услугата е Agile Robots – германска компания, чиито роботи вече участват в изграждането на центъра за данни в Мюнхен, съобщи нейният изпълнителен директор Жаопен Чен. Друг ранен клиент е Quantum Systems, германски производител на дронове, който заяви, че ще използва облака за разработка на въздушни и морски дронове за наблюдение и военни цели.