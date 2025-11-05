Управляващите не се интересуват от мнението на обществото, казва Добри Митрев

„Още в средата на месец септември ние поискахме среща с министъра на финансите, с екипа на Министерство на финансите, с които дългосрочно сме влизали в диалог, обсъждали сме, представяли сме нашите предложения. Сега такъв диалог категорично нямаше. Всъщност ние видяхме бюджета в късните часове в понеделник“. Това заяви пред БНР Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара.

Той отбелязва, че в последните няколко бюджета на страната ни, за съжаление, разходите са проблемната част, не приходната. Има доста добро изпълнение на приходната част, особено от данъци, което означава, че бизнесът, българските граждани буквално са отговорни и стриктни към изпълнението на задълженията си по всички данъчни и осигурителни закони.

„Данък „дивидент“ всъщност беше едно от малките конкурентни предимства, които имаше страната ни в на данъчната система, така че да привлича инвестиции“, добави още Добри Митрев. „Управляващите не се интересуват от мнението на обществото“, обобщи председателят на Българската стопанска камара.