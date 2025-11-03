РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Доналд Тръмп заяви, че най-мощните чипове на Nvidia ще бъдат достъпни само за САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че най-напредналите AI чипове на Nvidia ще бъдат достъпни само за американски компании и няма да се продават на Китай или други държави.

Тръмп подчерта по време на телевизионно интервю, че чиповете Blackwell – най-мощните на Nvidia – ще останат изцяло под контрола на САЩ, за да се защити технологичното им предимство.

Това изявление подсказва възможни по-строги ограничения за износа на американски AI технологии, като Китай вероятно ще бъде напълно изключен от достъп до най-съвременните полупроводници.

Решението идва след като Nvidia обяви, че ще достави над 260 000 Blackwell чипа на Южна Корея, включително за Samsung Electronics. Президентът Тръмп уточни, че по-ограничени версии на чиповете може да се предлагат на други пазари, но не и най-мощните.

Изявлението му предизвика критики във Вашингтон, където някои политици предупредиха, че всякакъв износ на подобна технология към Китай може да засили военния му капацитет.

Междувременно шефът на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че компанията не е поискала износни лицензи за Китай, тъй като Пекин ясно е показал, че в момента не желае присъствието на Nvidia на своя пазар.

