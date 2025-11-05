РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕС се нужде от нови мостове между България и Румъния

нови мостове между България и Румъния

Повече мостове над Дунав не са само двустранен въпрос между България и Румъния – това е стратегически приоритет за просперитета на целия Европейски съюз и за колективната ни сигурност в рамките на НАТО. Това подчерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на среща с координатора на транспортен коридор “Рейн–Дунав” Маргарита Маркес и с Марио Мауро – координатор на транспортния коридор “Балтийско море – Черно море – Егейско море”.

Двамата представители на Европейската комисия са на посещение в България във връзка с финализирането на Меморандума за разбирателство между България, Гърция и Румъния, който се очаква да бъде подписан до края на годината.

„По-бързото изграждане на третия мост над Дунав и сключването на споразумения за още два – Силистра–Калъраш и Никопол–Турно Мъгуреле – са ключови български приоритети“, заяви Караджов. Той подчерта, че България е ускорила максимално процедурите по проекта Fast Danube 2 и ежегодно извършва драгиране на реката, за да гарантира целогодишната ѝ плавателност. „Убеден съм, че ще получим най-висока подкрепа от Европейската комисия. Тези проекти надхвърлят националните интереси – те са от значение за целия съюз“, допълни той.

Вицепремиерът подчерта, че

повече мостове в една от най-неразвитите части на Европа ще донесат икономически тласък за целия регион.

Откриване на Дунав мост 2

„Европа има нужда от повече свързаност по Дунав. Всеки нов мост е инвестиция не само в инфраструктура, но и в бъдещето на нашите народи“, заяви министърът. Той акцентира, че новите съоръжения ще стимулират изграждането на съпътстваща инфраструктура – пътища, жп връзки и логистични центрове, което ще улесни движението на стоки и хора, ще отвори нови работни места и ще насърчи инвестициите в пограничните райони.

От своя страна Маргарита Маркес подчерта, че новите мостове могат да разчитат не само на финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), но и на значителни възможности по Кохезионния фонд, които следва да бъдат активно използвани. Тя отбеляза, че регионите от двете страни на Дунав – както в България, така и в Румъния – „остават едни от най-слабо развитите в Европейския съюз, а новите мостове биха ускорили икономическото им развитие и биха помогнали за преодоляване на дългогодишното изоставане“.

Координаторът на коридор Балтийско – Черно – Егейско море Марио Мауро подчерта, че България не е периферията на Европейския съюз, а е в самия център на събитията, което открива множество възможности. Той заяви, че подписването на тристранния меморандум ще бъде успех не само за региона, но и за целия Съюз, като отбеляза, че това ще бъде „само началото на много съвместна работа занапред“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени