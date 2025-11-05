Евакуирани са обитателите на пропукания блок в столичния кв. „Хаджи Димитър“

Пропуканият блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“ вече е необитаем.

Днес изтича срокът, в който и последните останали в опасната постройка собствениците на жилища, трябваше да изнесат покъщнината си, за да се пристъпи към действия по укрепване на сградата.

„Към днешна дата, понеже изтича срокът, който бяхме дали за евакуация, в края на деня ще направим допълнителна проверка място. Поддържаме контакт с всички живущи – всички вече са предприели мерки по преместване. Голяма част вече са се преместили.

Остава чисто логистично няколко неща да бъдат изнесени от блока. Добрата новина е, че вече е евакуиран и обезопасен блокът. Това беше приоритет номер 1, за да сме спокойни за жителите там“, казва кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов.

От тук нататък ще бъдат приоритет следващите действия, така че сградата да бъде усилена и ремонтирана и час по-скоро жителите да се върнат в домовете си. Живущите са изнесли всичко най-важно от покъщнината си от домовете си.

Блокът има охрана, която е съгласувана с МВР, за да бъдат спокойни хората. От Столичната община е отпусната парична помощ към живущите и 11 от 15-те домакинства са се възползвали от нея.

Сключили са договори със Столичната община за отпускане на парична помощ, така че да излязат на свободен наем. Всички 11 домакинства излизат на свободен наем, разпръснати из различни столични квартали.

Припомняме, според живеещите в блок 2, в „Хаджи Димитър“ пукнатини по стените на жилищната кооперация се появяват, когато започва строежът на близкото метро. Оттогава обитателите на блока подават сигнали до институциите.

След експертиза по тяхна поръчка от „Метрополитен“ опровергават версията, че блокът се разцепва заради строежа на близкия участък от метрото.